Hdp'li Vekillerden Leyla Güven'e Destek Nöbeti

HDP milletvekilleri, 85 gündür açlık grevini sürdüren Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek amacıyla, Diyarbakır'da dönüşümlü olarak nöbet başlattı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla 85 gün önce başlattığı açlık grevini evinde sürdüren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek amacıyla partisinin vekilleri, dönüşümlü nöbet başlattı. Demokratik Toplum Kongresi binasında başlayan nöbete milletvekilleri Tülay Hatimoğulları, Musa Farisoğulları, Rıdvan Turan, Saliha Aydeniz ve Dersim Dağ katıldı. Vekiller, eylemi Leyla Güven'e destek olmak amacıyla yaptıklarını söyledi. Eyleme başlamadan önce açıklama yapan HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Öcalan'ın avukatları ve ailesi ile görüştürülmemesinin insanlık dışı uygulama olduğunu savunarak, "Kardeşi ile görüştü, ancak avukatları ile düzenli olarak görüşmesi, barış ve insanlık mücadelesi açısından ön açıcı olacaktır. Bu talep, bütün toplumun talebi olarak görülmelidir. Bu eylem, 10 gün boyunca devam edecektir. Kritik bir aşamaya gelen açlık grevlerini değerlendirdiğimizde, devletin sessizliğini göz önünde bulundurduğumuzda, bir an evvel ülkeyi yönetenlerin sorumluluk alması gerekiyor. Siyasi sorumlular, 90'ıncı güne gelen açlık grevlerine sessiz kalanlar olacaktır" dedi.

HDP vekillerin başlattığı destek nöbetinin, 9 Şubat'a kadar devam edeceği belirtildi. - Diyarbakır

Kaynak: DHA