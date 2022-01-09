HDP'li vekilin öldürülen PKK'lı teröristle çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı - Haberler
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HDP'li vekilin öldürülen PKK'lı teröristle çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı

HDP'li vekilin öldürülen PKK'lı teröristle çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 29 Nisan 2017'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede çeşitli fotoğraflara ulaşıldı.

Fotoğraflarda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş çeşitli kareleri yer alıyor.

Üniversiteden tanıştıkları öğrenilen Semra Güzel'in tıp, PKK'lı terörist Volkan Bora'nın iletişim fakültesi mezunu olduğu, teröristin bir süre KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansında muhabirlik yaptıktan sonra örgüte katıldığı, fotoğrafın da muhtemelen Kuzey Irak'taki kamplarda çekildiği belirtildi.

Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.

HDP'li vekilin öldürülen PKK'lı teröristle çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı

HDP'li vekilin öldürülen PKK'lı teröristle çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı

HDP'li vekilin öldürülen PKK'lı teröristle çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı

HDP'li vekilin öldürülen PKK'lı teröristle çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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