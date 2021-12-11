HDP'li vekilin kardeşi tutuklandı

CİZRE, ŞIRNAK (DHA) - AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in (67) öldürülmesi olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'i, aile apartmanında saklayan HDP milletvekilli Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde 4 Aralık akşamı Mercan Sokak'ta eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Güven hayatını kaybetti. Ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürülen Güven'in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber : Sekvan KÖSEN/ŞIRNAK,

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Kösen - Son Dakika Haberleri

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