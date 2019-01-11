Hdp'li Vekil Hakkında Duruşmaya Zorla Getirilme Kararı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla yargılandığı davada, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı verildi. Edinilen bilgiye göre, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü hakkında 02 Kasım 2016 tarihinde partisinin Suruç ilçe teşkilatı tarafından yapılan 'Önderliğime, toprağıma, özgürlüğüme sahip çıkıyorum' konulu panele katıldığı için 'Terör örgütü propagandası yaptığı' iddiası ile 22 Ekim 2018 tarihinde açılan davanın 2'nci duruşması Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Sürücü katılmazken, avukatları hazır bulundu.

SÜRÜCÜ HAKKINDA BİR SONRAKİ DURUŞMAYA ZORLA GETİRİLME KARARI

Mahkemede kimlik tespitlerinin ardından duruşmaya geçildi. Duruşmada söz alan Sürücü'nün avukatları, müvekkillerinin milletvekili olduğunu, dolayısı ile davanın durdurulması talebini iletti. Mahkeme, avukatların davanın durdurulması talebini reddederken, Sürücü hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirme kararı çıkarıldı. Bunun üzerine karara tepki gösteren avukatlar, müvekkillerinin milletvekilliği dokunulmazlığı olduğunu, mahkemenin böyle bir karar veremeyeceğini aktardı. Müvekkilinin milletvekili olduğuna dair meclis mazbatasının dosyaya eklendiğini ifade eden avukatlar, kararın Anayasa ve hukuka aykırı olduğunu, müvekkilleri hakkında zorla getirme kararı veya yakalama kararı verilmesi durumunda mahkemenin suç işlemiş olacağını, gerekirse mahkeme heyetini şikayet etme hatta mahkeme heyetini tümden reddetme haklarını kullanacaklarını söyledi. Avukatların tepkisi üzerine mahkeme başkanı yargılamanın durdurulmasının gerekip gerekmediğini daha sonra değerlendireceklerini belirterek, zorla getirilme kararını tekrarlayıp sonraki duruşmanın 25 Mart tarihinde görülmesine karar verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA