HDP'li Tuma Çelik partisinden istifa etti, tecavüz skandalı ortaya çıktı HDP'li Tuma Çelik partisinden istifa etti, tecavüz skandalı ortaya çıktı HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı.

HDP'li Tuma Çelik partisinden istifa etti, tecavüz skandalı ortaya çıktı MARDİN - HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı TBMM'ye gönderdi. HDP'li vekil Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik'in toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in partiden istifa ettiği bildirildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı TBMM'ye gönderdi. Kaynak: İHA