Hdp'li Tuğluk'un Yargılanmasına Başlandı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Hdp'li Tuğluk'un Yargılanmasına Başlandı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Kaynak: Dunya.com