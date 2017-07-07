Hdp'li Tuğluk'un Yargılanmasına Başlandı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.
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