Hdp'li Toğrul'a Verilen Hapis Cezasının Gerekçesi Açıklandı

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'a "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, sanık Toğrul'un daha önce dokunulmazlığının kaldırıldığı hatırlatıldı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK hakkında bilgilerin yer aldığı kararda, 26 Şubat 2016'da, Doğu ve Güneydoğu'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, öldürülen 10 teröristin cenazesinin, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilecekleri şehre götürüleceği sırada, Toğrul'un, terör örgütünün sözde marşını söyleyen 250 kişilik gruba konuşma yaptığı belirtildi.

Sanık Toğrul'un bu konuşmasında, "terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermeye çalıştığı" kaydedilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın bu eylemini, Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde kamuoyunda 'hendek olayları' olarak adlandırılan terör eylemlerinin artış gösterdiği, ülke güvenliği ve kamu düzeninin sağlanabilmesi için çok sayıda şehit verdiğimiz bir zaman diliminde, terörist cenazelerinin ailelerine teslimi esnasında gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Bu bağlamda sanığın hitap ettiği kitle ve kastının ağırlığı nazara alınarak, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan alt sınırdan uzaklaşarak cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Öte yandan sanığın, Kahramanmaraş'ta, 21 Mart 2016 tarihindeki söylemlerinde ise atılı suç unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, 6 Kasım'da görülen duruşmada, sanık Toğrul, "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA