HDP'li Temelli: Şimdi demokrasi mücadelesinde buluşma zamanıdır

19.08.2019 16:28

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının terörle bağlantıları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Şimdi demokrasi zemininde, demokratik siyaset zemininde, demokrasi mücadelesinde buluşma zamanıdır. Asla bu zemini terk etmeyeceğiz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının terörle bağlantıları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmasına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Temelli, "KHK ile ihraç edilenler, belediyelerimize atanan kayyumlar, demokratik siyasetin tasfiyesi, eş genel başkanlarımız milletvekillerimizin tutuklanması gibi çok uzun süre OHAL rejimi altında yaşadık. Bu rejim üzerinde iktidarını şekillendirenler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu ülkeye dayatırken, şimdi de örtülü bir OHAL rejimini dayatmaya devam ediyorlar" dedi.

'MÜCADELEYİ KARARLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ'

Temelli, HDP'li 3 belediye başkanının yasal karşılığı olmayan bir metinle görevlerinden alındığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Tüm yerel yönetimlerde, tüm meşru demokratik zeminde, demokrasi mücadelemize devam edeceğimizin altını, bir kez daha ısrarla çizmek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl ki OHAL'de mücadelemizden vazgeçmedik, demokrasi- barış mücadelesini yükselttik, bugün de aynı mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."

'DEMOKRATİK SİYASETTEN YANA İNİSİYATİF ALMA ZAMANI'

Temelli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Alınan belediye Van, Mardin, Diyarbakır Belediye Başkanıdır ama saldırı İstanbul'a, İzmir'e, Adana'ya, Trabzon'adır. Türkiye'nin her yerinde seçilmişlere yönelik bir saldırıyla karşı karşıyayız. O yüzden de Türkiye'ye sesleniyoruz. Şimdi tam da demokrasiden yana, demokratik siyasetten yana inisiyatif alma zamanıdır."

Temelli, kamuoyuna şöyle seslenerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şimdi demokrasi zemininde, demokratik siyaset zemininde, demokrasi mücadelesinde buluşma zamanıdır. Asla bu zemini terk etmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bu zemin içinde kalarak, demokratik siyaset içinde kalarak, meşru mücadele hakkımızı kullanacağız. Demokrasi mücadeleyle kazanılacak. Bu ülkede demokrasiyi bir yerlerden beklemeyeceğiz. Biz hep birlikte, yan yana gelerek, mutlaka demokrasini kazanmasını hep birlikte sağlayacağız. Kaybettiler yine kaybedecekler. Kazandık yine kazanacağız mutlaka kazanacağız."

GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Arda ERDOĞAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA