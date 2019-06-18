HDP'li Temelli'nin seçim çalışmaları

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Şimdi hakaret kısmı bitti aklımızla alay kısmı başladı. Kürdistan üzerinde bize saldırdılar ya şimdi hepsi Kürdistan demeye başladı. Kürtçe konuşmaya çabalıyorlar." dedi.

Okmeydanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen Mahalleler Birliği toplantısında, 23 Haziran'da İstanbul'da seçime gidileceğini hatırlatan Temelli, şunları kaydetti:

"Bu rantçı anlayış bu kenti 25 yıldır yönetiyor. 25 yıl sonra sanki böylesine bir yıkım olmamış gibi AKP adayı çıkıyor, kente dair çözümler üretiyor. Bu çözümleri üretirken aslında bu kenti nasıl yıktıklarını da ifşa ediyor. Bu ülkede inşaat, enerji ve ulaşım politikası yanlış yönetildi. Bunların müsebbibi bugün sanki kendileri değilmiş gibi kenti nasıl kurtaracaklarını konuşuyorlar. Buna itirazımız var ve bu itirazı sandığa taşımalıyız."

Bağcılar'da sandık görevlileriyle de bir araya gelen Temelli, "HDP'nin ne yapacağı belli, 31 Mart'ta ne yaptıysa, 23 Haziran'da da onu yapacak, tabii ki sandığa gideceğiz. 31 Mart'a giderken HDP'nin Kürt seçmenlerine yönelik sürekli hakarette bulundular. Şimdi hakaret kısmı bitti aklımızla alay kısmı başladı. Kürdistan üzerinde bize saldırdılar ya şimdi hepsi Kürdistan demeye başladı. Kürtçe konuşmaya çabalıyorlar. Şirin gözükerek, 3-5 oyun peşine düşerek belediye başkanlığını kazanacaklarını sanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA