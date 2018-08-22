Hdp'li Temelli'den Bakan Soylu'ya Eleştiri

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ramazan Bayramı arifesinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü olayın aydınlatılamamasını eleştirdi. Temelli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Kutlanacak bir bayram yok, gözaltına alınacak suçlular var. Sen oraya buraya gidip bayram kutlamasına katılacağına önce bu suçluları yakala" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beraberinde partisinin milletvekilleri ve üyeleriyle bayramlaşmak için Şanlıurfa'ya geldi. HDP Haliliye İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde partililere hitap eden Temelli, Ramazan Bayramı öncesi Suruç'ta çıkan olayda AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi ile HDP üyesi baba ve 2 oğlunun öldüğünü hatırlattı. Olayın aydınlatılamadığını ve suçluların korunduğunu öne süren Temelli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdiği konuşmasında şöyle dedi:

"Bayram vesilesiyle bir araya geldik. Bayram yakınlaşmadır, kucaklaşmadır. Bayram acıların birlikte dindirilmesidir. Bayram yüzleşmedir, umuttur ama ne yazık ki bu bayramda da yine bu güzel duygulardan uzağa düştük. Çok büyük acılar yaşadık. Bu acılara son vermenin yolu yine birlikte mücadelemizden, yan yana gelmemizden geçiyor. Bugün karşı karşıya kaldığımız bu iktidar bu topraklara, bu coğrafyaya acıdan, zulümden, savaştan, şiddetten başka bir şey vermiyor. Çok değil bundan 2 ay önce yine burada, Suruç'ta Şenyaşar Ailesi'ne de bu acıyı verdiler. Suçlular ortaya çıkarılmış değil. İçişleri Bakanı meydan meydan dolaşıyor, bize hakaret ediyor, bize saldırıyor, bizi düşmanlaştırıyor, sonra da diyor ki 'Bayramınız kutlu olsun'. Hayır, kutlanacak bir bayram yok, gözaltına alınacak suçlular var. Sen oraya buraya gidip bayram kutlamasına katılacağına önce bu suçluları yakala. 2 ay geçmiş olmasına rağmen Şenyaşar Ailesi'nden yitirdiğimiz 3 arkadaşımızın faillerine ulaşılmamış olunmasından dolayı İçişleri Bakanını istifaya davet ediyorum."

Tunceli'deki orman yangınıyla da ilgili de konuşan Temelli, yangına müdahele edilmediğini öne sürdü.

- Şanlıurfa