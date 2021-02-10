HDP'li Sürücü: "Zor şartlarda çalışan sağlık emekçilerinin kalıcı maaşlarında düzeltme yapılmalı"

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, sağlık emekçilerinin kalıcı maaşlarında düzeltme yapılması gerektiğini söyledi.

Sürücü, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, pandemide en fazla risk grubunda olanların başında sağlık emekçilerinin olduğunu belirterek, ilk başta alkışlanan sağlıkçıların emeklerinin karşılığını alamadıkları için alkışlarla iktidarı protesto eden konuma geldiklerini ileri sürdü.

Tavan ek ödemelerinden sağlıkçıların bir kısmının faydalanabildiğini iddia eden Sürücü, kimi hastanelerde hemşirelerden güvenlik görevlisine, hasta bakım personelinden temizlik hizmetleri personeline kadar hiçbirine ödeme yapılmadığını savundu.

"Zor şartlarda çalışan sağlık emekçilerinin kalıcı maaşlarında düzeltme yapılması gerektiğini vurgulamak istiyoruz." diyen Sürücü, sağlık çalışanlarının bunu hak ettiğini dile getirdi.

Şanlıurfa'da halk sağlığının görmezden gelindiğini iddia eden Sürücü, ildeki bebek ölüm oranlarının yüzde 13 olduğunu söyledi. Sürücü, sağlık sisteminde Şanlıurfa'nın mağdur bir konumda olduğunu savunarak, iktidarın bölgesel eşitsizlik ve ayrımcı politikalardan vazgeçmesini talep etti.

İlde kan merkezi de bulunmadığını ifade eden Sürücü, aranan kanın Gaziantep'ten temin edilebildiğini söyledi. Sürücü, Şanlıurfa'da yaşanan eksikliklerin biran önce çözülmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı