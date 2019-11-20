HDP'li Suruç Belediye Başkanı Çevik adliyeye sevk edildi

20.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:58

Şanlıurfa'nın Suruç ilçe Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde polis, HDP'li Hatice Çevik'i sabah saatlerinde evinde gözaltına almıştı. 'Terör örgütüne yardım ve üye olma' suçlamasıyla evinde arama yapılan Çevik, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan Çevik, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA