HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi TBMM'de (2)

KOMİSYON 20 OCAK'TA TOPLANACAK

Tbmm Adalet-Anayasa Karma Komisyonu, 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi görüşmek üzere 20 Ocak'ta toplanacak. Anayasa Komisyonu ve Anayasa Adalet Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, 20 Ocak Perşembe günü için Karma Komisyonu toplantıya çağırdı. Komisyonda HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke görüşülecek.

Hazırlık Komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra Karma Komisyon toplanıp, konuyu görüşerek oylayacak. Komisyonun dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar vermesi halinde dosya, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve nihai karar verilecek. Hakkında fezleke düzenlenen milletvekilinin, komisyonda olduğu gibi Genel Kurul'da da savunma yapma hakkı bulunuyor. Genel Kurul'da, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alınırsa dokunulmazlığı kaldırılan vekil için yargı yolu açılmış olacak.

Besti KARALAR/ ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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