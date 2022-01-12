HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi TBMM'de - Haberler
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HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi TBMM'de

HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi TBMM'de
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

ADIYAMAN'da 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM'ye ulaştı.

ADIYAMAN'da 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM'ye ulaştı.

Adıyaman'da 2017 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke hazırladı. Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında düzenlenen fezleke, Adalet Bakanlığı'nın ardından dün TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Güzel'in fezlekesi bugün TBMM'ye ulaştı. Fezleke, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.


HDP'li Güzel hakkında hazırlanan fezleke TBMM'de

HDP'li Güzel hakkında hazırlanan fezleke TBMM'de

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