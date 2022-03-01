HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı - Haberler

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HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı, Nursima Özonur - Politika
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HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylama ile kaldırıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylama ile kaldırıldı.

Adıyaman'da 2017 yılında öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Meclise gönderilen 2 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulda görüşüldü. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Semra Güzel adına Genel Kurul'da yaklaşık 3 saatlik savunma verdi. Savunmanın ardından yapılan oylama ile Semra Güzel'in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı. Bu karar ile Güzel'in iki ayrı dosyadan yargılanmasının önü açıldı.


Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Politika

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