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HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke

HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

DİYARBAKIR (DHA) - ADIYAMAN'da 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraflarının basına yansıması üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırladı. Fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.


HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı

HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı

 Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

 Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke,...

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke,...

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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