HDP'li Sancar: "Demokratik siyaset zemininde bütün meşru hakları kullanarak HDP'yi kapattırmayacağız"
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HDP'li Sancar: "Demokratik siyaset zemininde bütün meşru hakları kullanarak HDP'yi kapattırmayacağız"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, demokratik siyaset zemininde bütün meşru hakları kullanarak, partilerini kapattırmayacaklarını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, demokratik siyaset zemininde bütün meşru hakları kullanarak, partilerini kapattırmayacaklarını söyledi.

Sancar, HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi'nin, iddianamenin kabulüne karar verdiğini hatırlatan Sancar, bunu hukukla açıklamanın mümkün olmadığını, Yüksek Mahkemenin demokrasi, barış ve özgürlükler adına tarihi bir fırsatı heba ettiğini savundu.

Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerini de yanlarına alarak, bu davayı boşa çıkaracaklarını öne süren Sancar, "Bundan sonra, demokratik siyaset zemininde bütün meşru hakları kullanarak partimizi, halkımızın ve halklarımızın iradesini savunmaya devam edeceğiz, HDP'yi kapattırmayacağız. HDP'yi büyüterek yoluna devam ettirecek gücümüz vardır. İnancımız tamdır, kararlılığımız sağlamdır." ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin, bu davanın sonunda, kapatma kararı verirse, şantajlara, tehditlere ve kaos planlarına boyun eğdiğini göstermiş olacağını iddia eden Sancar, kararın, Türkiye'de demokrasinin ve toplumsal barışın geleceğini de belirleyeceğini dile getirdi.

Sancar, bir soru üzerine, HDP'nin feshi gibi bir durumun gündemlerinde olmadığını belirtti.

HDP'li Sancar: 'Demokratik siyaset zemininde bütün meşru hakları kullanarak HDP'yi kapattırmayacağız'
HDP'li Sancar: 'Demokratik siyaset zemininde bütün meşru hakları kullanarak HDP'yi kapattırmayacağız'
HDP'li Sancar: 'Demokratik siyaset zemininde bütün meşru hakları kullanarak HDP'yi kapattırmayacağız'
HDP'li Sancar: 'Demokratik siyaset zemininde bütün meşru hakları kullanarak HDP'yi kapattırmayacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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HDP'li Sancar: "Demokratik siyaset zemininde bütün meşru hakları kullanarak HDP'yi kapattırmayacağız" - Haberler
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