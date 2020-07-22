HDP'li Sancar'dan Tuma Çelik açıklaması
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HDP'li Sancar'dan Tuma Çelik açıklaması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla ilgili, "Elbette bizde kadının beyanı esastır ilkesi tartışmasız geçerli.

HDP'li Sancar'dan Tuma Çelik açıklaması
22.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:08

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla ilgili, "Elbette bizde kadının beyanı esastır ilkesi tartışmasız geçerli. Kadına ısrarla sorulmasına rağmen cinsel saldırı veya tacizle ilgili herhangi bir beyanı olmadığı kayda geçirildi" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu. Sancar, HDP'li iki milletvekilleri hakkındaki iddialara değinerek, "Partimize mensup iki milletvekili kadına karşı şiddet ve cinsel saldırı olaylarıyla gündeme geldiler. Böyle bir olayla ya da bu tür olaylarla gündeme gelmek elbette bizi sarsar, saflarımızda bu çirkinliklerin yaşanması elbette bizi utandırır ama HDP'nin ilkeleri sağlamdır, değerleri köklüdür. Bu değerlerin, ilkelerin en güçlü sütunu kadın mücadelesidir. Bu parti kadın mücadelesiyle var olmuş bir partidir. Kadın Meclisi partimizin omurgasıdır ve yaşanan gelişmeler üzerine hemen harekete geçti. Mensur Işık için Merkez Disiplin Kurulu'na başvurdu ve derhal bu milletvekili Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Buradaki süreç devam ediyor. Belli usulü işlemler var, o nedenle henüz bir sonuç çıkmadı. Bu usulü işlemlerin gerçekleşmesi için belli sürelere ihtiyaç var ama Merkez Disiplin Kurulu'nun gerekli kararı vereceğinden şüphe duymuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuma Çelik'in de bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme geldiğini hatırlatan Sancar, "Bu olayla ilgili Kadın Meclisimiz bir açıklama yaptı. O açıklamada da olayın daha önce haber alındığı, haber alındıktan hemen sonra da harekete geçildiği açıkça belirtiliyor. Bu olay haber alındığında Kadın Meclisimiz beklenileceği üzere gecikmeden araştırmasına başladı. Yine Kadın Meclisimizin açıklamasında, 'Kadınla doğrudan görüşmeler gerçekleşti. Elbette bizde kadının beyanı esastır ilkesi tartışmasız geçerli. Kadına ısrarla sorulmasına rağmen cinsel saldırı veya tacizle ilgili herhangi bir beyanı olmadığı kayda geçirildi. Ancak daha sonra kadının savcılığa başvurduğu anlaşıldı ama bizim bundan haberimiz olmadı. Bir eksiğimiz, gecikmişliğimiz varsa budur. Bunun sebeplerini de araştırıyoruz, ortaya çıkarırız. Kusurumuz varsa önce kendi içimizde bunların gereğini yerine getiririz. Bir eksiğimiz varsa halkımıza hesap vermekten asla kaçınmayız. HDP olarak bizlerin kadına karşı şiddet ve kadına yönelik suçlar konusunda en ufak bir tereddüdü olamaz. Hiçbir şekilde, hiçbir düzeyde mazeret üretmeye izin verilmez. O nedenle buradan bize yönelik saldırıların amaçladıkları sonuca ulaşmaları mümkün değildir" dedi.

Sancar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bütün siyasi partilerin ve devlet organlarının yapması gereken şey; kadına karşı şiddetle ve kadına yönelik suçlarla dürüstçe mücadele etmektir. Siyasi partilerin de nerede ortaya çıkarsa çıksın bu şiddete fırsat vermeden karşısında durmaları görevleridir, sorumluluklarıdır, yükümlülükleridir. HDP olarak bizim yaptığımız da budur." - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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