HDP'li Sancar Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanında buluşmalar için yola çıkacağız HDP'li Sancar: Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanında buluşmalar için yola çıkacağızHDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'demokratik mücadele programının' ikinci aşamasını başlattıklarını söyleyerek, "Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanında buluşmalar için yola çıkacağız" dedi.

HDP'li Sancar: Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanında buluşmalar için yola çıkacağız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'demokratik mücadele programının' ikinci aşamasını başlattıklarını söyleyerek, "Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanında buluşmalar için yola çıkacağız" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Meclis'te koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde, grup toplantısı yerine Meclis bahçesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan milletvekilleri, üzerinde 'Hep birlikte savunmayı savunuyoruz' yazılı önlükler giyerek katıldı. Sancar, "Demokratik mücadele programının 1 Haziran'da başlattıkları ilk aşamasını, Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya yürüyerek 20 Haziran'da tamamladıklarını anımsattı. Sancar, "Şimdi de ikinci aşamayı TBMM'den, Ankara'dan başlatıyoruz. Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanında buluşmalar için yola çıkacağız. Bu buluşmalarımız emekçiler, inanç grupları, ekolojist, kadınlar, gençler ve aydınlarla olacak. Bu yürüyüşle; ortaya koyduğumuz itirazı, buluşmalarla bir inşa gücüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yürüyüşümüz esas olarak bir itirazı dillendirmek içindi" dedi. Sancar ayrıca, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen ve perşembe günü de Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen barolara ilişkin teklife karşı verdikleri mücadeleyi, Genel Kurul'da da sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: DHA