HDP'li Piroğlu, engellilerin kamusal alandaki haklarının elinden alındığını ileri sürdü

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, engellilerin kamusal alandaki haklarının elinden alındığını öne sürdü.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, engellilerin kamusal alandaki haklarının elinden alındığını öne sürdü.

Piroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneğinin (TOHAD) "Engelli Hakları İzleme Projesi 2020" başlıklı araştırmasının sonuçlarını paylaşarak, "Kamu, üstüne düşeni yapıp engelli bireyleri koruma altına almıyor. Onları, sokağa ve aileye terk ediyor. Bu insanlar, toplumun ve ailenin vicdanına bırakılmış durumda." dedi.

Engellilerin kamusal alandaki haklarının adım adım elinden alındığını ileri süren Piroğlu, "Sağlık raporlarının güncellenmesi, insanları engelli durumunu sürekli olarak ispat etmeye zorluyor. Ben, milletvekili olarak 3 ay uğraşarak bir rapor almak zorunda kaldım. Engellilerin bu raporu alması oldukça zor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz