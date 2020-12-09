HDP'li Piroğlu: "Engellilerin 303 bin liraya herhangi bir araba alma şansı kalmadı"

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, son ÖTV zamları ve döviz kurlarındaki artışla engellilerin, 303 bin liraya herhangi bir araba alma şansı kalmadığını, engelli örgütlerinin rakam değil, motor hacmi sınırlaması yapılmasını talep ettiğini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, son ÖTV zamları ve döviz kurlarındaki artışla engellilerin, 303 bin liraya herhangi bir araba alma şansı kalmadığını, engelli örgütlerinin rakam değil, motor hacmi sınırlaması yapılmasını talep ettiğini söyledi.

Piroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, 2021 yılı bütçe görüşmelerinde engellilere yönelik yaptığı yatırımlarla, çıkardığı yasalarla övünmeye devam ettiğini söyledi.

İş kazası geçirdiği 1988'den bu yana değişik hastanelerden sürekli sağlık raporu almak durumunda kaldığını dile getiren Piroğlu, sağlık raporu alırken yaşadığı sorunları anlattı.

Engellilerin ÖTV indirimli araç alabilmesinin sınırının 303 bin lira olduğunu hatırlatarak son ÖTV zamları ve döviz kurlarındaki artışla engellilerin 303 bin liraya herhangi bir araba alma şansı kalmadığını savunan Piroğlu, "Engelli örgütleri, bunun artırılmasını ısrarla talep ediyorlar. Talepleri çok basit, rakam sınırlaması değil, motor hacmi sınırlaması istiyorlar." dedi.

Engellilerin taleplerine de değinen Piroğlu, devletin kadro artırması, engellilerin iş bulma imkanlarının genişletilmesi, Sağlık Uygulama Tebliği'nin güncellenmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu