HDP'li Piroğlu, engellilere bütçeden ayrılan payın artırılması gerektiğini söyledi
HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, engellilere bütçeden ayrılan payın artırılması gerektiğini ifade etti.
İSTANBUL (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, engellilere bütçeden ayrılan payın artırılması gerektiğini ifade etti.
Piroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılı bütçesinden ayrılan payla, engellilerin gelecek yıl yaşadığı sorunların ağırlaşacağını öne sürdü.
Döviz kurlarındaki yükselmenin engellileri derinden etkilediğini belirten Piroğlu, engellilerin, destek elemanlarını büyük oranda dolar kuru üzerinden satın aldıklarını söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve devletin "engellileri sırtında yük olarak gören bir anlayışa sahip olduğunu" savunan Piroğlu, "Engelliler ağır sorunlar yaşıyorlar. Bu sorunların büyük kısmı ekonomik sebeplerden kaynaklanıyor. Bakanlık ve devlet çok adım attığını söylese de 2022 yıl bütçesindeki rakamlara bakınca bütçeden ayrılan payın yetersiz olduğu görülüyor. Engelli maaşları, destek, bakım ücretleri ihtiyaçları karşılamaktan uzak." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'de engellilere sunulan hizmetlerin bir sıkıntısının da "bu hizmetlerin eşit şekilde uygulanmaması" olduğunu öne süren Piroğlu, "Engellilerin bütçedeki hakkı bu değildir. Engellilere bütçeden ayrılan pay artırılmalıdır." diye konuştu.
Engellilerin istihdam sorununun çözülmesi için kamunun üzerine düşeni yapması gerektiğini söyleyen Piroğlu, engellilerin araç alımıyla ilgili fiyat sınırlamasının kaldırılması gerektiğini dile getirdi.
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