Hdp'li Pervin Buldan Trafik Kazası Geçirdi
HDP'li Pervin Buldan trafik kazası geçirdiANKARA - HDP Iğdır Milletvekili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın içinde bulunduğu araç, ticari taksi çarpıştı.
HDP'li Pervin Buldan trafik kazası geçirdi
ANKARA - HDP Iğdır Milletvekili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın içinde bulunduğu araç, ticari taksi çarpıştı. Kolu kırılan Buldan hastaneye kaldırıldı.
Kaza Esat caddesi üzerinde meydana geldi. Şoförünün kullandığı aracın ticari taksi ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç içinde bulunan Pervin Buldan yaralanarak Özel Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolu kırılan Buldan'ın ameliyata alınacağı öğrenildi.
Haberi alan HDP Milletvekili TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder ile eski milletvekilleri Ahmet Türk ve Sırrı Sakık hastaneye geldi.