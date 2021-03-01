HDP'li Pekgözegü, Van'ın ekonomisinin tamamen çökmüş durumda olduğunu öne sürdü
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HDP'li Pekgözegü, Van'ın ekonomisinin tamamen çökmüş durumda olduğunu öne sürdü

01.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:14
HDP'li Pekgözegü, Van'ın ekonomisinin tamamen çökmüş durumda olduğunu öne sürdü

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Ekonomik krizin, pandemi krizinin ne kadar ağır olduğunu hepimiz biliyoruz fakat buna bir de Van'da kayyum rejimi eklendiğinde Van'ın ekonomisi tamamen çökmüş durumda.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Ekonomik krizin, pandemi krizinin ne kadar ağır olduğunu hepimiz biliyoruz fakat buna bir de Van'da kayyum rejimi eklendiğinde Van'ın ekonomisi tamamen çökmüş durumda." dedi.

Pekgözegü, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin "iş ve AŞ buluşmaları" çerçevesinde en son Van'ı ziyaret ettiklerini belirterek, burada çeşitli temaslarda bulunduklarını söyledi.

Van'da gördükleri tablonun, ziyaretlerinin önemini gösterdiğini ifade eden Pekgözegü, "Ekonomik krizin, pandemi krizinin ne kadar ağır olduğunu hepimiz biliyoruz fakat buna bir de Van'da kayyum rejimi eklendiğinde Van'ın ekonomisi tamamen çökmüş durumda." diye konuştu.

Van'ın ekonomisinin turizm ve hayvancılığa dayandığını ancak her iki sektörün de çok kötü yönetildiğini öne süren Pekgözegü, kentte yaşanan sorunları anlattı.

Temasları kapsamında esnaf ve KOBİ'leri de ziyaret ettiklerini aktaran Pekgözegü, Van esnafının da son derece zor durumda olduğunu savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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