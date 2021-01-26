HDP'li Pekgözegü, pandemi döneminde işçilerin kod 29 ile işten çıkartıldığını öne sürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

HDP'li Pekgözegü, pandemi döneminde işçilerin kod 29 ile işten çıkartıldığını öne sürdü

26.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:06
HDP'li Pekgözegü, pandemi döneminde işçilerin kod 29 ile işten çıkartıldığını öne sürdü

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Pandemi döneminde 'kod 29' ile işçiler adeta damgalanarak işten atılıyorlar.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Pandemi döneminde 'kod 29' ile işçiler adeta damgalanarak işten atılıyorlar." dedi.

Pekgözegü, partisinin Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, işten çıkarmaların yasak olmasına rağmen çok sayıda işten çıkarma ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Pandemi koşullarında büyük bir özveriyle çalışan işçiler üzerinde üç tür ihlalin yaygınlaştığını belirten Pekgözegü, bu ihlallerin işletmelerin iflas ettiği gerekçesiyle işçilerin mağdur edilmesi, sendikasızlaştırma amacıyla işten atmalar ve işveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih anlamına gelen "kod 29" ile işten çıkarma olduğunu ifade etti. Pekgözegü, "Pandemi döneminde 'kod 29' ile işçiler adeta damgalanarak işten atılıyorlar. Kod 29 işverenlerin, işçilerin haklarını gasp etmek ve onlar üzerinde baskı kurmak için kullandıkları bir araç haline geldi." diye konuştu.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de Yalova'da Bağlarbaşı Mahallesi Lokman Sokak'ta Alevi vatandaşların evlerinin kapısının ve duvarının işaretlenmesine ilişkin olduğunu iddia ettiği fotoğrafları, basın mensuplarına gösterdi.

Şu anda kadar herhangi bir kişinin yakalanmadığını belirten Bülbül, 2010 yılından bu yana Adıyaman'dan başlayarak Gaziantep, İskenderun, Malatya, İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin dört bir yanında bu kapı işaretlemelerinin devam ettiğini söyledi.

Yetkililerin evleri işaretleyenleri bulmasını ya da istifa etmesini isteyen Bülbül, "Bu şaka, oyun değil. Bu bir rezalettir, skandaldır." dedi. Bülbül, bunun Alevi toplumuna yapılan bir tehdit ve zulüm olduğunu, konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Aleyna Tilki Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Alper Ulusoy Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP'li Pekgözegü, pandemi döneminde işçilerin kod 29 ile işten çıkartıldığını öne sürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:10:19. #1.14#
title