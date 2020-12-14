HDP'li Pekgözegü, Kovid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesini istedi
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HDP'li Pekgözegü, Kovid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesini istedi

14.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:42
HDP'li Pekgözegü, Kovid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesini istedi

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Kovid-19'un sağlık çalışanları açısından bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Kovid-19'un sağlık çalışanları açısından bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınında resmi rakamlara göre ölenlerin sayısının günlük 200'ün üzerinde seyrettiğini söyledi.

Kovid-19'un bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesini hem Sağlık Bakanı hem de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile tartıştıklarını dile getiren Pekgözegü, sağlık çalışanlarının tüm çalışan kesim arasında virüse yakalanma riskinin 3 kat fazla olduğunu ifade etti.

Pekgözegü, sağlık çalışanlarının, kurallara ne kadar uysalar da hastalarına temas etmek zorunda olduğunu vurgulayarak "Bugüne kadar 300'e yakın sağlık emekçisi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yayınladığı genelge ile sağlık çalışanlarının meslek hastalığına yakalanmasında illiyet bağı arıyor. Kovid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Bu karmaşık mevzuatın düzenlenerek hızlı bir şekilde çalışanların, emekçilerin ailelerine özlük haklarının verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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