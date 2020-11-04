HDP'li Pekgözegü, istihdamla ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

HDP'li Pekgözegü, istihdamla ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi

04.11.2020 18:07 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:10
HDP'li Pekgözegü, istihdamla ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, istihdam teşvikiyle ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, istihdam teşvikiyle ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de yaşanan depremin Hakkari'den Edirne'ye kadar herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Mucizeler bekleyerek yaşam hakkının korunamayacağını ifade eden Pekgözegü, yaşam hakkını savunacak tarzda önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Pekgözegü, bamya tarlası olması gereken, güneşin doğuş-batışını veya denizin seyredileceği bir arazide yapılaşma gerçekleştirildiğini, ekolojik dengelerin yok sayıldığını iddia etti.

Meclis Genel Kurulunda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile işçi haklarının gasbedildiğini öne süren Pekgözegü, teklifte, destekleyebilecekleri, salgına karşı önlemlerin de bulunduğunu ancak çalışma yaşamının güvencesizleştirildiğini, esnekleştirildiğini savundu.

DİSK, Türk-İş ve Hak-İş'in de yasa teklifine karşı olduklarını ileri süren Pekgözegü, "Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve özlük haklarının gasbedilmesi yasasını kabul etmiyoruz. Bu yasa teklifi geri çekilmeli." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

İlgili Haberler

CHP'li başkan hizmet için AK Parti'li başkanla buluştu
CHP'li başkan hizmet için AK Parti'li başkanla buluştu
Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (1)
Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (1)
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan Meclis'teki 'torba yasanın' geri çekilmesi çağrısı
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan Meclis'teki "torba yasanın" geri çekilmesi çağrısı

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

ABD'nin yeni başkanını belirleyecek seçimde Michigan eyaletinde Biden öne geçti - HaberSuudi Arabistan'dan devletlerin egemenliğinin uluslararası yargı yetkisiyle zayıflatılmaması çağrısı - HaberAK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "kongrelerinde müzik çalındığı" iddiasına cevap verdi Açıklaması - HaberSon dakika haber... IKBY hükümeti terör örgütü PKK'yı kınadı - HaberİYİ Partili Yaşar: "Fay hatları tespit edilerek tedbirler alınmalı" - HaberBakan Çavuşoğlu: Dinin en kutsal değerlerini karalamak ifade özgürlüğü olarak gösterilemez - HaberKılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler - HaberSon dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü desteklenmeli - HaberKorona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! "Arşiv" olduğu ortaya çıktı - HaberSon dakika! Aydemir'in talebine Bakan Selçuk'tan onay - HaberSon dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "13 ilçemizde yaklaşık 7 bin 600 kapasiteli kamu misafirhanemiz var. Şu an 208 depremzede kalıyor. - HaberSon dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı." - HaberArka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor - Magazin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Gökhan Töre Adem Ljajic Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP'li Pekgözegü, istihdamla ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 18:10:52. #1.15#
title