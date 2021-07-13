HDP'li Pekgözegü: "İktidar, İzmir il binamıza yönelik saldırının arkasındakiler açığa çıkmasın diye çaba sarf ediyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP'li Pekgözegü: "İktidar, İzmir il binamıza yönelik saldırının arkasındakiler açığa çıkmasın diye çaba sarf ediyor"

HDP'li Pekgözegü: 'İktidar, İzmir il binamıza yönelik saldırının arkasındakiler açığa çıkmasın diye çaba sarf ediyor'
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "iktidarın, HDP İzmir İl Binasına yönelik saldırının arkasındakilerin açığa çıkmaması için büyük çaba sarf ettiğini" iddia etti.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "iktidarın, HDP İzmir İl Binasına yönelik saldırının arkasındakilerin açığa çıkmaması için büyük çaba sarf ettiğini" iddia etti.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kadıköy'de kilise giriş kapısının üzerine çıkarak saygısızlık yapan kişiler hakkında işlem yapıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, aynı sorumluluğu HDP İzmir İl Binasına yapılan saldırı konusunda göstermediğini savundu.

Bu saldırıya ilişkin etkin soruşturma yapılmadığını, Deniz Poyraz'ı öldüren kişinin ilişkilerinin ve olay yerinin incelenmediğini öne süren Pekgözegü, "Emniyet, failin kimlerden emir ve yardım aldığını araştırmak yerine enerjisini, Deniz Poyraz'ın ailesini kriminalize etmek için harcıyor. Kolluk, saldırı başlar başlamaz il binamıza müdahale etmemiştir, 40-50 dakika boyunca iş merkezi önünde sıradan vatandaş gibi failin aşağı inmesini beklemiş, katliam adeta polisin gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Saldırgan, Deniz'i öldürdükten sonra fotoğrafını çekmiştir, WhatsApp'ta durumlarda paylaşmıştır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığına yazılı soru önergesinde yönelttikleri soruları okuyan HDP'li Pekgözegü, "İktidar, İzmir il binamıza yönelik saldırının arkasındakiler açığa çıkmasın diye büyük çaba sarf ediyor." görüşünü ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

'HDP ile miting yapıyorlar' eleştirilerine CHP'den yanıt: Belediye başkanımız davete icabet etmiş
"HDP ile miting yapıyorlar" eleştirilerine CHP'den yanıt: Belediye başkanımız davete icabet etmiş
Metropoll Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken sonuç! Seçmenini en çok kaybeden parti MHP oldu
Metropoll Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken sonuç! Seçmenini en çok kaybeden parti MHP oldu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek İlyas Tetik Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Erol Bulut Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HDP'li Pekgözegü: "İktidar, İzmir il binamıza yönelik saldırının arkasındakiler açığa çıkmasın diye çaba sarf ediyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 12:29:54. #1.14#

title