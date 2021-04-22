HDP'li Pekgözegü: "Herkesin geçimini güvenceye alacak şekilde 28 gün tam kapanmaya gidilmeli"
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HDP'li Pekgözegü: "Herkesin geçimini güvenceye alacak şekilde 28 gün tam kapanmaya gidilmeli"

HDP'li Pekgözegü: 'Herkesin geçimini güvenceye alacak şekilde 28 gün tam kapanmaya gidilmeli'
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Kovid-19 salgınını yenmek için herkesin geçimini güvenceye alacak şekilde 28 gün tam kapanmaya gidilmesi gerektiğini söyledi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Kovid-19 salgınını yenmek için herkesin geçimini güvenceye alacak şekilde 28 gün tam kapanmaya gidilmesi gerektiğini söyledi.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi olduğunu, üyelerinin bu komisyonu "toplanamayan komisyon" olarak andıklarını belirtti.

Bugüne kadar bir kanun teklifi dışında hiçbir düzenlemenin bu komisyona gelmediğini ifade eden Pekgözegü, "Her gün en az 300 insanın yaşamını yitirdiği bir dönemde komisyon toplanmıyor. Pandeminin bu kadar derinleştiği, vahamete ulaştığı bir dönemde komisyonu göreve çağırıyorum." dedi.

HDP'li Pekgözegü, Türkiye'nin salgında üçüncü dalgayı çok sert şekilde yaşadığını dile getirerek, "Sağlık Bakanı algı yönetmeye devam ediyor, AK Parti oy hesapları yapıyor. Pandemide sadece 3 günde bini aşkın canı virüse teslim ettik. Maske dağıtılamadığı gibi bir yılı aşkın bir süre geçti halkın yüzde 80'i hala aşıya erişemedi. Pandemiyi yenmek için sosyal destekli, herkesin geçimini güvenceye alacak şekilde tam destekli 28 gün tam kapanmaya gidilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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