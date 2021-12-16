HDP'li Pekgözegü: "Asgari ücret, ekonomik kriz ortamında güzel bir rakam değil" - Haberler
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HDP'li Pekgözegü: "Asgari ücret, ekonomik kriz ortamında güzel bir rakam değil"

HDP'li Pekgözegü:
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, yeni asgari ücreti, "Rakama indirgenmiş bir asgari ücret içinde, bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında güzel bir rakam değil." diye değerlendirdi.

İZMİR (AA) - HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, yeni asgari ücreti, "Rakama indirgenmiş bir asgari ücret içinde, bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında güzel bir rakam değil." diye değerlendirdi.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladığını anımsattı.

Erdoğan'ın önceki açıklamalarının, asgari ücret beklentilerini yükselttiğini belirten Pekgözegü, "Rakama indirgenmiş bir asgari ücret içinde, bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında güzel bir rakam değil." ifadesini kullandı.

Pekgözegü, döviz kurundaki artış nedeniyle ürünlerin fiyatlarının çok kısa sürede arttığını, asgari ücretin pahalılık karşısında eridiğini savunarak, "Türkiye ekonomisinin hızlı bir şekilde uçuruma sürüklendiği bu dönemde aslında en iyi çözüm hükümetin istifa etmesidir." diye konuştu.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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