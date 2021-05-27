HDP'li Paylan, vergi affı düzenlemesini eleştirdi
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HDP'li Paylan, vergi affı düzenlemesini eleştirdi

HDP'li Paylan, vergi affı düzenlemesini eleştirdi
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yeni bir vergi affı düzenlemesinin görüşüldüğünü belirterek, her yıl çıkarılan bu afların adaleti ortadan kaldırdığını savundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yeni bir vergi affı düzenlemesinin görüşüldüğünü belirterek, her yıl çıkarılan bu afların adaleti ortadan kaldırdığını savundu.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vergi adaletinin demokratik bir ülke için olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.

Verginin büyük çoğunluğunu yoksul halkın ödediğini, belli bir kesimin ise servetlerine servet katmasına rağmen vergilerini ödemediğini öne süren Paylan, "Adaletli bir ülkede devletler zengin vatandaşlarından, varlıklı vatandaşlarından, çok kazanan vatandaşlarından vergiyi alırlar ve bu vergileri yoksul olan, işsiz olan, aşsız olan vatandaşlarına transfer ederler. Maalesef bizde bu politikalar adaleti tesis edecek şekilde uygulanmıyor." dedi.

Garo Paylan, her yıl çıkarılan vergi aflarının adaleti yok ettiğini, gelinen noktada af düzenlemelerinin 6 aya indirildiğini iddia etti.

Yapılan düzenlemelerin vergi ahlakını da bozduğunu da savunan Paylan, şöyle konuştu:

"Vergisini ödemeyen vatandaşlar bunu bir finansman aracı olarak kullanıyor. Yurttaşın ödediği vergi, belli kesimlerce finansman aracı olarak kullanılıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yeni bir af düzenlemesi görüşülüyor. Düzenlemede vergisini ödemeyen ile ödeyemeyen arasında bir ayrım yapılmıyor. Özellikle pandemi döneminde karına kar katan bir kesim oldu. Kamu idaresince 157 milyar lira vergi cezası yazılmış durumda. Bu teklifle bu cezaların silinmesi söz konusu. Hangi yandaşların vergi cezaları siliniyor. Vergi barışını temelden sarsan bu düzenlemeye muhalefet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi (3)
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi (4)
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi (4)
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (2)
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (2)

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