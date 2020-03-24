HDP'li Paylan: "Vatandaşlarımız ekonomik açıdan kaygı yaşıyor"
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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Garo Paylan, Diyarbakır, Politika

HDP'li Paylan: "Vatandaşlarımız ekonomik açıdan kaygı yaşıyor"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Bütün vatandaşlarımız şu anda ekonomik açıdan, işiyle, aşıyla, ekmeğiyle ilgili büyük bir kaygı yaşıyor ve onlara önerilen kolonya." dedi.

24.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:08
HDP'li Paylan:

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Bütün vatandaşlarımız şu anda ekonomik açıdan, işiyle, aşıyla, ekmeğiyle ilgili büyük bir kaygı yaşıyor ve onlara önerilen kolonya." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin vatandaşlara "evde kalın" çağrısı yapıldığını anımsatarak, "Evde kalacak vatandaşların ne yiyip içeceği veya faturalarını kimin ödeyeceği söylenmiyor. Bu vatandaşlarımız evde kalıp taş mı yiyecek? Bununla ilgili tedbirleri konuşmuyoruz." ifadesini kullandı.

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin açıklandığını anımsatan Paylan, "Bu kalkan kimi koruyor? Altında birileri var? Yüzde biri koruyor. 100 milyarlık paket içinde 99 milyarı o yandaş yüzde bire gidiyor. Maalesef yoksul vatandaşlarımıza bu kalkandan kolonya düşüyor. Bütün vatandaşlarımız şu anda ekonomik açıdan, işiyle, aşıyla, ekmeğiyle ilgili büyük bir kaygı yaşıyor ve onlara önerilen kolonya. Bu pakete karşı hep beraber tepki göstermeliyiz." diye konuştu.

HDP'nin hazırladığı, "Koronavirüs Salgınına Karşı Ekonomik Güvence Paketi"ni açıklayan Paylan, "Evde kal çağrısını yapan devlet, vatandaşların temel ihtiyaçlarını güvence altına almalıdır. Partimizin, Koronavirüs Salgınına Karşı Ekonomik Güvence Paketi, salgın süresince vatandaşlarımızın işini, aşını, temel ihtiyaçlarını güvence altına almaktadır." dedi.

Paylan, hazırladıkları 12 maddelik paketi anlattı.

Kaynak: AA

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