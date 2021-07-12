HDP'li Paylan: "Torba teklifte OHAL rejiminin 3 yıl daha uzatılması öneriliyor"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinde, "OHAL rejiminin 3 yıl daha uzatılmasının önerildiğini" savunarak, "Biz artık bu ülkenin olağan bir rejime dönmesi gerektiğini söylüyoruz.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinde, "OHAL rejiminin 3 yıl daha uzatılmasının önerildiğini" savunarak, "Biz artık bu ülkenin olağan bir rejime dönmesi gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'ne karşı büyük bir saygısızlık yapıldığını, kilisenin kapısının üzerine çıkan bazı kişilerin, yüksek sesli müzik eşliğinde burada oyun oynadığını söyledi.

Kiliseye yönelik bu saygısızlığı yapanları, bu saygısızlığa yol verenleri kınadığını ifade eden Paylan, "Kilisenin bulunduğu meydanda sürekli sivil ve resmi polisler bulunuyor. Bu olayın gerçekleştiği sırada da orada polisler vardı ama bu saygısızlığa sessiz kaldılar, yol verdiler." görüşünü ileri sürdü.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine değinen Paylan, "Bu torba teklifte, OHAL rejiminin 3 yıl daha uzatılması öneriliyor. 15 Temmuz 2016'nın üzerinden tam 5 yıl geçti. 5 yıldır bu ülkeyi bir OHAL rejiminde yaşatıyorlar. Biz artık bu ülkenin olağan bir rejime dönmesi gerektiğini söylüyoruz ama darbeyi Allah'ın bir lütfu olarak görenler, OHAL rejiminden faydalandıklarını düşünüyorlar." görüşünü savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay