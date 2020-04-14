HDP'li Paylan: "Salgın süresince işçiler, ücretli izne çıkarılmalıdır"
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Halkların Demokratik Partisi, Garo Paylan, Koronavirüs, Politika

HDP'li Paylan: "Salgın süresince işçiler, ücretli izne çıkarılmalıdır"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, işçilerin, koronavirüs salgını süresince ücretsiz değil, ücretli izne çıkarılması gerektiğini söyledi.

14.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:40
HDP'li Paylan:

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, işçilerin, koronavirüs salgını süresince ücretsiz değil, ücretli izne çıkarılması gerektiğini söyledi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yoksul vatandaşların, koronavirüs salgınına karşı en çok ekmeği, işi ve aşıyla ilgili kaygılandığını savundu.

AK Parti milletvekillerince hazırlanan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun teklifinde, çok tehlikeli iki madde olduğunu öne süren Paylan, "(İşten çıkarmaları, yasaklıyorum; ama ne zaman? Kanunun yürürlüğe girdiği zaman.) diyorlar. Kanun ne zaman yürürlüğe girecek? Ay sonunda girecek. Bu teklif, 'işte kalan işçin varsa, bunları da ücretsiz izne çıkarabilirsin' diyor. İşten çıkarmaları yasaklıyor ama bir yandan bütün işçileri ücretsiz izne gönderen bir düzenleme ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

Ücretsiz izne çıkarılacak işçilere İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ayda 1170 lira ödeneceğini belirten Paylan, bu rakamın, açlık, sefalet ücreti olduğunu söyledi.

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle işçilerin grev hakkının da yasaklandığını savunan Paylan, kendilerinin de "Koronavirüs Salgınına Karşı Ekonomik Güvence Kanun Teklifi"ni bugün TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Paylan, tekliflerinde, işten çıkarmaların yıl sonuna kadar yasaklanmasını önerdiklerini dile getirerek, "Temel ihtiyaçlar dışında bütün faaliyetler, 30 Haziran'a kadar durdurulmalıdır. Bu süreyi üç ay daha uzatma yetkisi, Cumhurbaşkanı'na verilmelidir. Salgın süresince işçiler ücretsiz değil, ücretli izne çıkarılmalıdır." dedi.

Kaynak: AA

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