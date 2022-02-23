HDP'li Paylan: "Gençlere borç değil burs verelim" - Haberler
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HDP'li Paylan: "Gençlere borç değil burs verelim"

AA, Ertuğrul Subaşı - Politika
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HDP'li Paylan:

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, üniversite mezunlarının büyük çoğunluğunun, asgari ücret veya altında ücretle çalıştığını savunarak, "gençlere borç değil burs vermek için" yasa teklifi hazırladıklarını söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, üniversite mezunlarının büyük çoğunluğunun, asgari ücret veya altında ücretle çalıştığını savunarak, "gençlere borç değil burs vermek için" yasa teklifi hazırladıklarını söyledi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) borçlarının, gençlerin kabusu haline geldiğini ifade etti.

Gençlerin hayata borçla başladığını öne süren Paylan, milyonlarca üniversite öğrencisinin büyük oranda yoksul aile çocukları olduğunu, pek çoğunun evinden ayrı eğitimini sürdürdüğünü anlattı.

Bu öğrencilerin ihtiyaçları için KYK'ye başvurduğunu ve borç para kullandığını dile getiren Paylan, 6 milyon gencin KYK'ye borçlu olduğunu belirtti.

Paylan, üniversite mezunu olanların büyük çoğunluğunun, mezuniyetten sonra asgari ücret veya altında ücretle çalıştığını iddia etti.

Bu borcunu ödeyemediği için 400 bin kişinin icra takibiyle karşı karşıya olduğunu ileri süren Paylan, "HDP olarak 'gençlere borç değil burs verelim' diyerek bir yasa teklifi hazırladık. Şu ana kadar kangren haline gelen tüm borçların silinmesini öneriyoruz. Kaynak bütçede. 5 yandaş müteahhide ayrılan kaynaklar durdurulursa, 6 milyon gencin KYK borcu silinebilir." diye konuştu.

AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

Halkların Demokratik Partisi, Asgari Ücret, Üniversite, Borç, Politika, Haberler

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