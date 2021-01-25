HDP'li Paylan, esnafın dertlerini ciddiyetle ele alacak bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi
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HDP'li Paylan, esnafın dertlerini ciddiyetle ele alacak bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi

25.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:02
HDP'li Paylan, esnafın dertlerini ciddiyetle ele alacak bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Esnafın dertlerini ciddiyetle ele alacak bir yasal düzenleme yapmalıyız. Esnafımızı ciddi anlamda doğrudan gelir destekleriyle buluşturmalıyız." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Esnafın dertlerini ciddiyetle ele alacak bir yasal düzenleme yapmalıyız. Esnafımızı ciddi anlamda doğrudan gelir destekleriyle buluşturmalıyız." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından beri vatandaşların büyük sıkıntı çektiğini belirterek, işçilerin, esnafın ve çiftçilerin derin bir ekonomik kriz yaşadığını söyledi. Paylan, "Pek çok dünya ülkesi vatandaşlarını ekonomik güvenceye alırken biz maalesef vatandaşımızı aç, açıkta bıraktık. Bütün vatandaşımız için bıçak kemiğe dayandı. İktidar şimdi bir yıl sonra esnafla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergilerinin ertelenmesine ilişkin açıklamasını anımsatan Paylan, bazı esnafın yok sayıldığını ileri sürdü. Paylan, "(İçişleri Bakanlığının kapattığı esnaflarla ilgili düzenleme yapacağım) diyor ancak bazı esnafları sayıyor, burada varlar, bazı esnaflar burada yok." ifadelerini kullandı.

Bir yıldır esnafın aç ve açıkta olduğunu savunan Paylan, bütün dünyada devletlerin esnafın dükkanını kapatırken onları ekonomik güvenceye aldığını belirtti.

Paylan, şunları kaydetti:

"Ciddiyetsiz bu düzenleme mutlaka yeniden ele alınmalıdır. Meclis, esnafımızla ilgili mutlaka devreye geçmelidir. Esnafın dertlerini ciddiyetle ele alacak bir yasal düzenleme yapmalıyız. Esnafımızı ciddi anlamda doğrudan gelir destekleriyle buluşturmalıyız. Onların kiralarını, elektrik, su, doğal gaz, internet faturalarını, bütün kamu ve özel bankalara olan kredi taksitlerini ertelemeliyiz. Aksi taktirde esnafın büyük çoğunluğu, aylar sonra eğer pandemi sona ererse, (siz dükkanınızı açın) desek bile dükkanını açamayacak durumdadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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