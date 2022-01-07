HDP'li Paylan'dan "dolar garantili faiz" düzenlemesine tepki

DİYARBAKIR (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinde en önemli düzenlemenin "Dolar garantili faiz" olduğunu, teklifin Meclis'ten geçmemesi için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini belirtti.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşüldüğünü anımsattı.

Teklifte, milletvekillerinin hiç inanmadığı düzenlemelerin yer aldığını savunan Paylan, teklifin önemli maddesinin "Dolar garantili faiz" olduğunu söyledi. Bu maddenin yasalaşması halinde, Türk lirası ile mevduatını bankaya yatıranların, dolar garantisinde faiz alacağını ifade eden Paylan, şunları kaydetti:

"Bu mevduatın çoğu hangi bankalara yatırılıyor? Özel bankalara. Yurttaşlarımız yüzde 14 ile özel bankalara mevduat yatıracak, özel bankalar bu yüzde 14'le topladıkları mevduatı ya yüzde 24 ile Hazineye satacaklar, yani yüzde 10 kılçıksız bir faiz kazanacaklar, ya da yüzde 30, 35, 40 ile yurttaşlarımıza kredi verecekler. Böyle bir garanti dünyanın hiçbir yerinde yok. Eğer yüzde 14'le toplanan mevduatlarda dolar yüzde 14'ün üzerinde artarsa bu fark yurttaşlarımızın vergileriyle kapatılacak. Peki bu anayasaya uygun mu? Hayır, tamamen aykırı. Bu yasa anayasaya aykırıdır. Bu yasanın Meclis'ten geçmemesi için biz HDP'liler olarak elimizden gelen her türlü mücadeleyi vereceğiz."

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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