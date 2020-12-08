HDP'li Paylan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "adaylık konusundaki açıklaması"nı değerlendirdi
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HDP'li Paylan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "adaylık konusundaki açıklaması"nı değerlendirdi

08.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:52
HDP'li Paylan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Erken seçim sathına girilirse milletvekili ve cumhurbaşkanı adayları ortaya çıkacaktır.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Erken seçim sathına girilirse milletvekili ve cumhurbaşkanı adayları ortaya çıkacaktır. Her parti elbette kendi düşüncesini söyleyecek. Sayın Kılıçdaroğlu'nun düşüncesi bu anlamda dün ortaya konulmuştur. Bunun net bir adaylık açıklaması olup olmadığı kendi takdirleridir." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı bütçesini eleştirdi. Paylan, bütçede esnafa doğrudan gelir desteği vermek için 5 kuruşluk kaynağın bulunmadığını savundu.

Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların Türkiye'de vatandaşlara ücretiz sunulması gerektiğini söyleyen Paylan, taleplerinin, ihtiyaç olan 100 milyon aşının gerek Çin'den gerek Almanya'dan bir an önce Türkiye'ye ulaştırılması olduğunu belirtti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde aday olması durumunda destek verip vermeyeceklerinin sorulması üzerine Paylan, "2021 yılı, seçim yılı olma olasılığı yüksek. Erken seçim sathına girilirse milletvekili ve cumhurbaşkanı adayları ortaya çıkacaktır. Her parti elbette kendi düşüncesini söyleyecek. Sayın Kılıçdaroğlu'nun düşüncesi bu anlamda dün ortaya konulmuştur. Bunun net bir adaylık açıklaması olup olmadığı kendi takdirleridir. Yeni dönemde bu konuda Türkiye'yi bu girdaptan çıkarmak için mutlaka bütün siyasi partilerin bir araya gelerek şapkayı önümüze koyarak düşünmeliyiz. Demokratik bir geçişi nasıl sağlayacağımızı önümüze koymalıyız. Adaylıkların daha az önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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