HDP'li Paylan: "Asgari ücret 6 bin lira olmalı"

DİYARBAKIR (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, asgari ücretin vergiden muaf net 6 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankasının faizi 1 puan daha düşürdüğünü anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" açıklamasına işaret eden Paylan, Erdoğan'ın bu ifadeyi kullandığı her konuşmasının ardından doların yükseldiğini savundu.

Doların artmasının vatandaşa kaybettirdiğini kaydeden Paylan, "Emekçilerin kaybettiğini kim kazanıyor? Bir avuç harami kazanıyor. Onların keyfi yerinde, onların servetlerine servet katılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu olduğunu ifade eden Paylan, "3 ay önce dolar 8,30 liraydı, bugün 15 lirayı geçmiş durumda, 7 lira artmış. 450 milyar doları 7 lirayla çarptığımızda 3 trilyon lira yapıyor. Bütçenin büyüklüğü 1,75 trilyon yani neredeyse 2 bütçe kadar parayı dolar sahiplerine aktarmış oldular." şeklinde konuştu.

Faizi ilaca benzeten ve kararında verilmesi gerektiğini belirten Paylan, şunları kaydetti:

"Bizim ekonomimiz yoğun bakımda olan bir hasta gibiydi. Kararında verilen o faiz ilacıyla ayakta duruyordu. Yoğun bakımdaki hastaya ne verilir? Kortizon ilacı verilir. Kortizonu kestiğiniz zaman yoğun bakımdaki hasta ne olur? Entübe olur. Allah korusun ölüme kadar gider. İşte Erdoğan yoğun bakımdaki hastaya kararında verilen faiz ilacını kesti, inadıyla 'faizi düşüreceğim' dedi. Türkiye ekonomisi yoğun bakımdan çıktı, entübe birimine girdi, Türkiye ekonomisi şu anda ölümle karşı karşıya. Bu yaptığı uygulamalar faize düşürmediği gibi tam tersine yükseltti ve ülkeyi iflasa doğru sürüklüyor."

Bütün ürünlere zam geldiğini kaydeden Paylan, "Asgari ücret 4 bin lira olacakmış. 4 bin lira belki bundan 3 ay önce bir anlam ifade edebilirdi şu anda verdiğin zaman gitti Sayın Erdoğan. 4 bin liranın bir anlamı kalmadı. Derhal asgari ücret vergiden muaf net 6 bin lira olmalı." diye konuştu.

??Merkez Bankası #faiz kararını açıkladı:



??100 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirildi.



Merkez Bankası'nın #faizkararı hakkındaki düşünceniz ne yönde? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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