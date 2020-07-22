HDP'li Paylan: "Almanya'daki demokrasi standartlarını getirin teklife 'Evet' vereceğim" HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, sosyal medyaya ilişkin kanun teklifini eleştirerek, "Almanya standartlarını illa istiyorlarsa Almanya'daki gibi nefret söylemleri yasasını çıkarın, Almanya'daki demokrasi standartlarını buraya getirin o zaman ben de bu yasa teklifine 'Evet' vereceğim." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, sosyal medyaya ilişkin kanun teklifini eleştirerek, "Almanya standartlarını illa istiyorlarsa Almanya'daki gibi nefret söylemleri yasasını çıkarın, Almanya'daki demokrasi standartlarını buraya getirin o zaman ben de bu yasa teklifine 'Evet' vereceğim." dedi.

Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yarın TBMM Adalet Komisyonunda görüşüleceğini söyledi.

"Sosyal medya ile ilgili yasal düzenleme olmasın mı?", "Sosyal medya platformları Türkiye'de temsilci bulundurmasın mı?", "Sosyal medya platformundaki sakıncalı ifadeler kaldırılmasın mı?" denilerek teklifin gerekçesinin oluşturulduğunu dile getiren Paylan, kendilerinin de sosyal medyaya ilişkin düzenlemenin bulunmasını istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyaya ilişkin Almanya'daki kanunu anımsattığını aktaran Paylan, Almanya'nın ırkçılıkla, nefret söylemleriyle ölüm tehditleriyle, yalan haberlerle mücadele etmek için bu yasal düzenlemeyi çıkardığını dile getirdi.

Düzenlemeyle Youtube, Facebook, Twitter'ın Türkiye'de temsilcilik açması ve istenilen içeriklerin kaldırılmasının isteneceğini söyleyen Paylan, "Şu anda Amerika'da Trump eleştiriliyor diye, Almanya'da Merkel eleştiriliyor diye bir içeriğin kaldırıldığını siz duydunuz mu? Hayır. Ama bundan sonra bu yasal düzenleme geçerse Erdoğan'ın iki dudağı arasında olacak. Youtube, Facebook, Twitter, Netflix kullanıcıları, 'Erdoğan bunları kapatamaz.' diye düşünüyor olabilirler. Ancak Erdoğan'ın yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır." ifadesini kullandı.

Paylan, "Almanya standartlarını illa istiyorlarsa Almanya'daki gibi nefret söylemleri yasasını çıkarın, Almanya'daki demokrasi standartlarını buraya getirin o zaman ben de bu yasa teklifine evet vereceğim." diye konuştu.

İstihdama ilişkin kanun teklifinin getirdiği düzenlemeleri de eleştiren Paylan, teklifle patronlara, "Sen işçini ücretsiz izne çıkar, bir yıl daha bu ücretsiz izni devam ettirebilirsin." denildiğini savundu.

Paylan, "Böyle bir vicdansız düzenlemeyi TBMM'ye getirdiler. İşçiyi bir yıl daha bin 168 liraya mahkum ediyorlar, kıdem tazminatı kozuyla işinde tutuyorlar, bir yandan da düşük ücretle çalışmaya mahkum etmeye çalışıyorlar. Böyle bir vicdansız düzenlemeye karşı da hep beraber tepki göstermeliyiz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA