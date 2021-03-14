HDP'li Öztürk'e, terör örgütü propagandasından soruşturma
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HDP'li Öztürk'e, terör örgütü propagandasından soruşturma

14.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:59
HDP'li Öztürk'e, terör örgütü propagandasından soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, HDP'li Öztürk'ün bir kısım haber sitelerinde, "DTK olarak nerede olursa olsun haritamız bizim değerimizdir ve biz, her zaman Kürt ve Kürdistan halkının değerlerini koruduk. Korumaya da devam edeceğiz', 'Erbil'de basılan hatıra pulunun üzerinde yer alan Kürdistan haritası, tüm Kürtlere aittir. Uzun bir süredir üzerinde yaşadığımız coğrafyanın adının Kürdistan olduğunu ifade ediyoruz. Bu yeni keşfedilen bir şey değil. Bizler 5 bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Bu çerçevede Papa'nın ziyareti için hazırlanan ve üzerinde Kürdistan haritası olan hatıra pulu, Kürdistan ve Mezopotamya coğrafyasının bir sembolüdür. Bugün Kuzey Kürdistan, Güney Kürdistan, Batı Kürdistan (Rojava) ve Doğu Kürdistan'da düşmanlıkları Kürt halkına yöneliktir. Kürt halkının değerlerine ve üzerinde yaşadığı coğrafyaya düşmanlık besliyorlar" şeklinde açıklamalarının yayınlandığı belirtildi.  Açıklamada, Öztürk hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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