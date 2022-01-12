HDP'li Özgüneş: "Meclis'te koridorlarda korumalardan geçilmiyor" - Haberler
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HDP'li Özgüneş: "Meclis'te koridorlarda korumalardan geçilmiyor"

HDP'li Özgüneş:
AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, hükümetin her kademesinin, yoğun koruma ordusuyla dolaştığını iddia ederek "Demek ki çok günahkarsınız." dedi.

ŞIRNAK (AA) - HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, hükümetin her kademesinin, yoğun koruma ordusuyla dolaştığını iddia ederek "Demek ki çok günahkarsınız." dedi.

Özgüneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de gerçekleşen çözüm süreci hamlesinin sonucunu toplumun yüzde 80'inin heyecanla beklediğini ancak yapılan görüşmelerden sonra Orta Doğu'daki gelişmeler ve Suriye'deki iç sorunların işin seyrini değiştirdiğini ileri sürdü.

Çözüm sürecinin sona ermesiyle Güneydoğu'daki illerde bir yıkım planının devreye sokulduğunu iddia eden Özgüneş, hükümetin içini korku saldığını öne sürdü. Özgüneş, "Meclis'te bir basın açıklaması yapılıyor, koridorlarda korumalardan geçilmiyor. Siz kimden korkuyorsunuz? Biz niye elimizi kolumuzu sallayarak Türkiye'nin dört bir yanında korumasız geziyoruz? Üzerimizde bir çakı bile yok. Demek ki çok günahkarsınız. Demek ki bu halktan korkacak o kadar çok şey yapmışsınız ki gölgeleri bile rüyalarınıza giriyor." görüşünü savundu.

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AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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