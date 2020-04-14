HDP'li Oya Ersoy: "Çayın taban fiyatı belirlenmedi"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› HDP'li Oya Ersoy: "Çayın taban fiyatı belirlenmedi" - Haber
Halkların Demokratik Partisi, Doğu Karadeniz, Çay, Politika

HDP'li Oya Ersoy: "Çayın taban fiyatı belirlenmedi"

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, "Hasada çok az bir zaman kalmasına rağmen hala çayın taban fiyatı belirlenmedi.

14.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:04
HDP'li Oya Ersoy:

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, "Hasada çok az bir zaman kalmasına rağmen hala çayın taban fiyatı belirlenmedi." dedi.

Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çay üretiminin Doğu Karadeniz'in fındıkla beraber en önemli geçim kaynaklarından birisi olduğunu belirterek, mayıs ayının başında ilk hasadın alınacağını, çay üreticilerinin çok telaşlı olduğunu söyledi.

HDP'li Ersoy, "Hasada çok az bir zaman kalmasına rağmen hala çayın taban fiyatı belirlenmedi. Çay alım politikaları koronavirüs koşullarına göre nasıl düzenlecek bu belli değil. Kota ve kontenjan uygulaması devam edecek mi buna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı." dedi.

Halkevleri'nin çay üreticilerinin sorunları ve koronavirüs koşullarında yapılması gerekenlere ilişkin açıklama yaptığını anımsatan Ersoy, Halkevleri'nin konuya ilişkin önerilerini anlattı.

ÇAYKUR'un bazı fabrikalarında koronavirüs taşıyan işçilerin tespit edildiğini ileri süren Ersoy, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünün ise bu konudaki haberleri engellemeye çalıştığını savundu. Ersoy, "Bu fabrikalarda üretilen çay bütün ülkeye dağıtılacak. Ürettiğiniz ve paketlediğiniz çayı ülkemizde milyonlar tüketecek. Bu, paket paket virüsün tüm Türkiye çapına yayılması anlamına geliyor. Burada yapılması gereken önlem almaktır, haberi yapan siteyi engellemek değildir. O yüzden fabrikalarda hijyen ve sağlık koşullarına azami dikkat gösterilmesi sadece Doğu Karadeniz bölge halkının değil, tüm Türkiye'de bütün halkın sağlığının güvence altına alınması için elzemdir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haber
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haber
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haber
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haber
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haber
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haber
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu
Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu
Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız
Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız
Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı
Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu Bahattin Bican, koronavirüsten öldü
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu Bahattin Bican, koronavirüsten öldü
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak
Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi...
Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında
Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Hakkı Saruhan Oluç Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Dilan Çıtak Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Ronaldinho Rüştü Reçber Malcolm Thomas Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: HDP'li Oya Ersoy: "Çayın taban fiyatı belirlenmedi" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 13:24:57. #1.14#
title