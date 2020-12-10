HDP'li Oruç'tan "Acil sağlık emekçisi kadrosu açılsın" çağrısı
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HDP'li Oruç'tan "Acil sağlık emekçisi kadrosu açılsın" çağrısı

10.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:45
HDP'li Oruç'tan

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, pandemi ile mücadelede acilen sağlık emekçisi kadrosunun açılması gerektiğini söyledi.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, pandemi ile mücadelede acilen sağlık emekçisi kadrosunun açılması gerektiğini söyledi.

Oruç, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adana'daki hastanelerde yatak doluluk oranının yüzde 62, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 81, Hatay'da ise yatak doluluk oranının yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 89 olduğunu ileri sürerek, "Bugün yoğun bakımda yer bulamayan pek çok hasta bizlere ulaşıyor." dedi.

Adana Şehir Hastanesi'nde 60'ı hekim 400 sağlık çalışanının PCR testlerinin pozitif çıktığını ifade eden Oruç, bin 412 yoğun bakım yatağı bulunan kentte hasta sayısının 2 bin civarında olduğunu söyledi.

Oruç, Adana'da atıl durumdaki eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile eski Çukurova Devlet ve Askeri Hastanesi'nin vaka artışlarından dolayı tam kapasiteyle çalışmaya hazır hale getirilmesi gerektiğini belirterek, test makinalarının sayısının artırılması çağrısında bulundu.

Atama bekleyen binlerce sağlık çalışanı olduğunu belirten Oruç, pandemi ile mücadele için acil bir şekilde sağlık emekçisi kadrosunun açılmasını talep etti.

HDP Adana Milletvekili Peköz de belediye başkanlarının, iş çevrelerinin pandemiyle mücadele için "kapanalım" çağrısı olduğunu belirterek, iktidarın ekonomiyi önceleyerek bu önlemleri almadığını iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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