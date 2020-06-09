HDP'li Oruç, Suudi Arabistan'daki koronavirüslü Türk vatandaşların ülkeye getirilmesini istedi
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HDP'li Oruç, Suudi Arabistan'daki koronavirüslü Türk vatandaşların ülkeye getirilmesini istedi

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, "Suudi Arabistan'da şu anda Kovid-19 tanısı konulan 128 Türkiyeli vatandaş var. Hastanede yatıp tedavi olması gerekenlerin bile hiçbir şekilde tedavileri gerçekleşmemektedir.

HDP'li Oruç, Suudi Arabistan'daki koronavirüslü Türk vatandaşların ülkeye getirilmesini istedi
09.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:28

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, "Suudi Arabistan'da şu anda Kovid-19 tanısı konulan 128 Türkiyeli vatandaş var. Hastanede yatıp tedavi olması gerekenlerin bile hiçbir şekilde tedavileri gerçekleşmemektedir. Bu 128 vatandaşın bir an önce Türkiye'ye getirilerek tedavilerinin acil bir şekilde başlaması lazım." dedi.

Oruç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan başta olmak üzere yurt dışında çalışan ve Kovid-19 mağduru vatandaşların sorunlarına değindi. Hatay, Adana ve Mersin'de yaşayan Arapların, uzun yıllardan beri Arap ülkelerinde çalışarak geçimlerini sağladığını, berberlik ve lokantacılık yaptığını anlatan Oruç, bu işlerin koronavirüste en fazla risk altında olan meslekler olduğunu söyledi.

Yurt dışında yaşayan işçilerin mağduriyetinin görülmesini, Türkiye'ye getirildiklerinde karantina koşullarının uygulanmasını isteyen Oruç, Suudi Arabistan'da hastane koşullarının sorunlu ve masrafın yüksek olduğunu bundan dolayı da işçilerin tedavilerini evde gerçekleştirmek durumunda kaldığını ifade etti.

Oruç, Suudi Arabistan'da yaşanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşadığı sorunlardan örnekler vererek "Bugün orada çalışan değerli yurttaşlarımız, işçi kardeşlerimiz, en ufak veya büyük rahatsızlık da bile hastalıkları son demlerine gelene kadar hiçbir biçimde doktora başvuramıyorlar." dedi.

Suudi Arabistan'da çalışan işçilerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini belirten Oruç, "Suudi Arabistan'da şu anda Kovid-19 tanısı konulan 128 Türkiyeli vatandaş var. Hastanede yatıp tedavi olması gerekenlerin bile hiçbir şekilde tedavileri gerçekleşmemektedir. Bu konuda kaybedecek değil günler, saatler bile yok. Bu 128 vatandaşın bir an önce Türkiye'ye getirilerek tedavilerinin acil bir şekilde başlaması lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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