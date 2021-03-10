HDP'li Önlü, bütün alanlarda adaletsizlik yaşandığını öne sürdü
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HDP'li Önlü, bütün alanlarda adaletsizlik yaşandığını öne sürdü

10.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:48
HDP'li Önlü, bütün alanlarda adaletsizlik yaşandığını öne sürdü

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, bütün alanlarda adaletsizlik ve hukuksuzluk yaşandığını savundu.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, bütün alanlarda adaletsizlik ve hukuksuzluk yaşandığını savundu.

Önlü, partisinin Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "AKP, MHP, Ergenekon, saray rejimi baskıyla, sindirmeyle, KHK'lerle, kayyumlarla hem toplumsal hem de siyasal alanı tümüyle tasfiye etmek istiyor." görüşünü savundu.

Bunun sonucunda toplumsal, siyasal, ekonomik kriz yaşandığını iddia eden Önlü, "Saray iktidarı, bu krizi Türkiye halklarına ödetmek istiyor." dedi.

Önlü, bütün alanlarda adaletsizlik ve hukuksuzluk yaşandığını öne sürdü.

Partililerden oluşan bir heyetle 22 Şubat-5 Mart tarihlerinde Tunceli ve ilçelerinde temaslarda bulunduklarını, Tunceli'nin sorunlarını tartıştıklarını belirten Önlü, Tunceli'de yaşanan sorunları anlattı.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ise Tunceli'deki en büyük sorunlardan birisinin "Tunceli Kanunu'nun" hala yürürlükte olması olduğunu savunarak, "Tunceli, bir askeri harekatın adıdır. Kentin ve coğrafyanın adı Dersim'dir. Bu ad kesinlikle, hiç kuşkusuz derhal ve hemen iade edilmelidir." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, "Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı polemik konusu oldu ve Selahattin Demirtaş, Twitter üzerinden 'kimse bize ayar vermeye kalkmasın' dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu ise Bülbül, şöyle yanıtladı:

"Sayın İmamoğlu'nun, eş genel başkanımıza dönük daveti ve yaklaşımı son derece siyasi seviye taşıyan bir şeydir. Toplumsal barış, eşitlik, adalet için bu tür girişimlerin yapılması gerekiyor. Sayın Demirtaş'ın ifade ettiği şey de televizyon ekranlarında ve güya siyaset adına bize yapılan hakaret ve saldırılara verilmiş bir cevaptır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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