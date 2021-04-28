HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle iddianame
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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle iddianame

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle iddianame
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle 'kamu görevini usulsüz üstlenme' ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle 'kamu görevini usulsüz üstlenme' ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından iddianame hazırladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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