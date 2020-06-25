HDP'li Oluç'tan "çoklu baro sistemi" eleştirisi Açıklaması
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HDP'li Oluç'tan "çoklu baro sistemi" eleştirisi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, çoklu baro sistemini eleştirerek "Bu sistemle aslında barolar zayıflatılmak ve siyasi iktidara itaatkar yapılar haline getirilmek isteniyor.

HDP'li Oluç'tan
25.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:31

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, çoklu baro sistemini eleştirerek "Bu sistemle aslında barolar zayıflatılmak ve siyasi iktidara itaatkar yapılar haline getirilmek isteniyor." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, Avukatlık Kanunu ve barolara ilişkin planlanan düzenlemeyle ilgili muhalefet partilerine yaptığı ziyareti olumlu bulduklarını, muhalefetin önerilerinin dikkate alınmasını beklediklerini söyledi. Düzenleme komisyon aşamasındayken baro başkanlarının sürece dahil edilip görüşlerinin dinlenmesi gerektiğini aktaran Oluç, aksi takdirde sürecin iktidarın kendi teklifini dayatmasıyla sonuçlanacağını öne sürdü. Türkiye'de yargı mensuplarının ciddi sorunları bulunduğunu ifade eden Oluç, şunları söyledi:

"Savunma hakkı, adil yargılanma ve silahların eşitliği ilkeleri ciddi olarak çiğneniyor. Tutuklu avukatlar meselesi var. Bu da avukatların ciddi bir sorunu haline geldi. Ruhsat gaspı ve ihlalleri var. Bu da son derece ciddi bir sorun. Tüm bu sorunların çözümü doğrultusunda adımlar atılması gerekirken biz çoklu baro sistemi tartışmasıyla uğraşıyoruz. Aslında iktidarın hedefi, makul avukat yaratma projesidir. Yargı alanında bu kadar büyük sorunlar varken, evrensel hukuk ilkeleri alenen çiğneniyorken, çoklu baro sistemi tartışması tamamen iktidarın hedefleri doğrultusundaki bir tartışmadır."

Oluç, çoklu baro sisteminin hukuk birliğinin sağlanması açısından ciddi sorunlara yol açacağını öne sürerek "Bu sistemle aslında barolar zayıflatılmak ve siyasi iktidara itaatkar yapılar haline getirilmek isteniyor. Bu uygulama aynı zamanda baroları siyasi bir araç olarak kullanma hedefidir." dedi.

Ankara'ya yürümek isteyen baro başkanlarının durdurulmasına da tepki gösteren Oluç, polisin tutumunun hukuka uygun olmadığını savundu. Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifine de değinen Hakkı Saruhan Oluç, teklifin fişleme anlayışının yeni bir versiyonu olduğunu iddia etti.

Oluç, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin ortadan kaldırıldığını, bu nedenle enfekte olan insanların sayısının arttığını öne sürerek "Yeni normalleşme adı altında tüm tedbirleri ortadan kaldıran tutum, kesinlikle bir felakete yol açar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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