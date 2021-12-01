HDP'li Öcalan: "İmralı cezaevindeki yakınlarımızın hukuki haklarının sağlanmasını istiyoruz"

ŞANLIURFA (AA) - HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, "İmralı cezaevindeki hukuksuzluğa ve keyfiliğe de son verilerek yakınlarımızın hukuki haklarının sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Öcalan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Abdullah Öcalan ve diğer yakınlarından mart ayından bu yana haber alamadıklarını ileri sürdü.

Bazı sosyal medya hesaplarında Öcalan'ın yaşamına dair ciddi iddiaların öne sürülmesi üzerine kendisiyle kısa bir telefon görüşmesinin sağlandığını vurgulayan Öcalan, "Sayın Öcalan, görüşmenin yapıldığı kısa zaman aralığında mevcut tecrit koşullarının kabul edilemez olduğunu belirtmiş, hukuka aykırı bu duruma karşı başta avukatlarıyla görüşme hakkı olmak üzere yasalara uygun hareket edilmesini talep etmiştir." diye konuştu.

Ömer Öcalan, Adalet Bakanlığının, aile ve avukat görüşmesine engel bir durumun olmadığını belirtmesine rağmen, kendilerine hukuksuzluğun ve keyfiyetin dayatıldığını iddia etti.

Abdullah Öcalan'ın, iletişimin mümkün olduğu her fırsatta demokratik çözüm ve barışa dair çabalarını net olarak ortaya koyduğunu savunan Ömer Öcalan, "Bu tecrit, aynı zamanda demokratik çözüm ve barış imkanına yönelik de bir tecrit olmaktadır. İmralı cezaevindeki bu hukuksuzluğa ve keyfiliğe son verilerek, yakınlarımızın hukuki haklarının sağlanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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