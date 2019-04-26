Hdp'li Mızraklı: 'Akp'li Kayyum Döneminde 1 Ton 600 Kg Fıstıklı Kadayıf Yemişler'

31 Mart yerel seçimleri sonrası Diyarbakır'ın HDP'li yeni belediye başkanı Selçuk Mızraklı, kendisinden önce görevde bulunan kayyum dönemi için "1 ton 600 kilo fıstıklı kadayıf yemişler." dedi.

Kayyum döneminde lüks harcamalarla israf yapıldığına değinen Mızraklı, "Fiyatları oldukça pahalı fincan takımları göndermişler, 92 bin lira tutarında. [...] 92 bin lira fincan masrafıyla 460 aileye bir aylık gıda desteği sağlanabiliyor." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle